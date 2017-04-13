Başkan Mersinli: "Manisa Gereken Cevabı Pazar Günü Verecek"

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 16 Nisan günü yapılacak olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına tüm vatandaşların katılması gerektiğini vurguladı.



16 Nisan gününde seçmenlerin oy kullanarak sandıklarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Avrupa'nın yaptıklarını gören vatandaşlar, yeni sistemin doğru olduğuna daha çok inanıyor. 7 düvelin karşısında dimdik duran Türkiye, yeni sistemle ayakların üzerine daha sağlam basacak. Türkiye'nin pazar günü yapacağı bu atılım tüm İslam dünyasına umut olacak. Yeni anayasada yetki millet adına milletin seçtiğinde olacak. Allah'ın izniyle güçlü yönetimlerin kurulduğu, yeni bir döneme gireceğiz." dedi.



"Güçlü Türkiye'yi güçlü bir evet ile karşılayacağız"



Çok açık bir şekilde evet oylarının arttığını, kararsız seçmenlerin azaldığını, Manisa'dan Türkiye'nin ortalaması üzerinde bir oy oranı çıkacağını beliren İl Başkanı Berk Mersinli sözlerini şöyle sürdürdü: "Halk oylamasına sayılı gün ve saatlerin kaldığı şu zamana kadar tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 18 maddelik yeni anayasayı vatandaşlarımıza anlatıyoruz. 16 Nisan tarihi geldi çattı. Pazar günü sandıklardan çıkacak güçlü bir evet, güçlü bir Türkiye demektir. Saha çok iyi durumda, teşkilatlarımızın motivasyonu çok yüksek. Halkımızın, milletimizin, huzurlu bir şekilde hukuka uygun kurallar ölçüsünde oyunu kullanabilmesi, iradesini sandığa yansıtabilmesi için çalışmalarımız son ana kadar devam edecektir. Teşkilatlarımız, vatandaşlarımızın bu azmi, bu kararlılığı inşallah 16 Nisan'da karşılığını bulacaktır. Hep beraber 16 Nisan'da güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir 'evet' ile karşılayacağız inşallah."



"Türkiye'nin geleceğine oy vereceğiz"



İstikrarın devam etmesi için 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının son derece önemli olduğunu söyleyen Berk Mersinli, "Türkiye'nin önünü açacak gün için geri sayım başladı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da parti farkı gözetmeden, Manisa'nın bu halk oylamasında en yüksek desteği vereceğine eminim. Bu bir seçim değildir. Burada milletvekili ya da belediye başkanı seçmiyoruz. Burada Türkiye'nin geleceğine oy vereceğiz. Diyoruz ki artık geçmişteki itibarsızlaştırılan siyasetin, koalisyonların verdiği bu zararları milletimiz çekmesin. Darbeler, vesayetler artık Türkiye'nin demokrasi tarihinde yok olup gitsin." şeklinde konuştu.



"Evet gerçekleri, hayır hayalleri"



Başkan Mersinli açıklamalarını şöyle tamamladı: "CHP'nin hayır çıkarsa şöyle olur, hayır çıkarsa böyle olur gibi kullandıkları 18 madde anlatımları tamamen hayal ürünüdür. Bir yanda 18 maddenin şeffaf bir şekilde netliği var, bir diğer yanda ise yalanları. Halkımız gerçeği yalanı ayırt edebiliyor. Biz halkın verdiği kararlar üzerinden siyaset yapıyoruz. Bugüne kadar bu böyle gitti, bundan sonra da böyle olacak. Tüm Türkiye, tüm Manisa şuan için 'evet'e odaklanmış bir durumda. Umuyoruz ki güzel bir sonuçla geleceğimizi hep birlikte kucaklayacağız." - MANİSA