Başkan Mergen, Kamptaki Manisaspor'u Ziyaret Etti

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 12 puanla düşme potasında bitiren Manisaspor'un Başkanı Abdullah Mergen, Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren takımı ziyaret etti.



Başkan Mergen, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'dan takımı durumu hakkında bilgi aldıktan sonra, ikinci yarıda başarıyı yakalayacaklarını söyledi. Mergen, şöyle dedi:



"Birlik ve beraberlikle Manisaspor'u layık olduğu konuma getireceğiz. Futbolcularımız büyük bir istekle çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yılda çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz." Siyah-beyazlılarda sakatlığı sona eren Emre Öztürk kampa dahil olurken, tedavisi devam eden Berk Neziroğluları, izinli olan futbolcular İsmail Şahmalı, Bahattin Köse, Daniel Dimov ve Gökcan Kaya antrenmanda yer almadı. Manisaspor'da oynatılmadığı için tavır alan deneyimli golcü Enaramo da kampa katılmadı. - Manisa