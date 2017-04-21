Başkan Memiş'ten Kandil Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Mesajında, Miraç olayının Allah'ın sonsuzluğuna, büyüklüğüne ve birliğine yapılan en görkemli şahitlik olduğunu ifade eden Başkan Memiş şunları söyledi:



"Bu şahitliğin ve manevi tecrübenin müminin miracı olan namaz ile taçlandırılması, Miraç hediyesi ayetlerde bildirilen sorumluluk bilinci, istikametini imana çevirenlerin, Allah'tan başkasına kulluk etmeyenlerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete gireceği müjdesi, Miracın bizi sonsuzluğa götüren yüce değerleridir.



Miraç, bizim için yükseliştir. Beşeriyetin insanlığa, bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah'a yükselişidir. Yeryüzünün manevi merkezlerinden, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa arasındaki bağları güçlendiren Miraç, Müslümanların gönül dünyalarını da güçlendirecek, imanlarını pekiştirecek, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek manevi bir tecrübedir.



Bu duygu ve düşüncelerle; bu anlamlı gecenin ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlamasını diliyor, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." - BAYBURT