Başkan Memiş'ten 23 Nisan Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Mesajında 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Başkan Memiş şunları ifade etti:



"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenliği tesis eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyada eşine az rastlanır bir maziye ve büyüklüğe sahiptir. Varlığını hürriyetine adamış bir milletin temsil edildiği; milli iradenin kalbi Meclisimizin açıldığı gün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hatta bütün dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir.



Bu vesile ile sevgili çocuklarımıza, dünya üzerindeki ilk ve tek bayramların da neşeli, huzurlu ve başarılarla dolu bir hayat diler, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım." - BAYBURT