Başkan Memiş Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi bünyesindeki evlerde ikamet eden kız öğrencilerle bir araya geldi. Bayburt Gençlik Merkezinde gerçekleşen programda konuşan Başkan Memiş, göreve geldikleri günden beri Bayburt Belediyesi'nin katılımcı belediyecilikle yönetilmesi görüşünde olduklarını belirtti.



Şehir yönetilirken Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin de düşüncelerinin önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mete Memiş, farklı şehir ve kültürlerden Bayburt'a gelen öğrencilerin şehirdeki toplumsal yaşamı ister istemez etkileyeceğini ifade ederek, "Toplumda bir arada yaşadığınız insanları ya etkilersiniz yada onlardan etkilenirsiniz. Haliyle Türkiye'nin birçok kültürünü, örfünü kendisinde barındıran üniversite öğrencilerinin bu şehirde önemli olduğunun, Bayburt Belediyesi olarak farkında olmamız gerekiyor. Sizlerde bir gün bir şehir yönetirseniz bunun farkında olun. Önemli olan sadece farklı kültürlerden olmanız ve farklı sosyal dokulardan getirdiğiniz bilgi, birikim, tecrübeler değil. Sizler nitelikli insanlarsınız, okuyan, düşünen, tefekkür eden, geleceğe yönelik bir sürü düşüncesi olan insanlarsınız. Biz bu şehri yönetiyorken, şehrin kendisini yetiştirmiş, nitelikli insanlarını bu şehre katmazsak, bu gücü doğru kullanamazsak, şehrimizi doğru yönetemeyiz. Sizler bu şehrin yönetiminde varsınız arkadaşlar.2017'de ve sonrasında burada olacak öğrenci arkadaşlarımız inşallah yaptığımız hizmetleri daha yakından görecekler" dedi.



"Bir Şehri Yönetiyorken O Şehrin İnsanına Dokunmalısınız"



Belediyecilik anlayışının belirleyici olan ikinci özelliğinin sosyal ve kültürel belediyecilik olduğunu belirten Başkan Memiş, "Kültürel belediyecilikte yine en çok ihtiyaç sizedir. Doğru ve güzel düşünen insanların bu şehre katılmasını, bu şehre katkı sunmalarını sağlamak belediye başkanı olarak bizim sorumluluğumuzdur. Bu anlamda sosyal belediyecilikte çok önemlidir. Siz eğer şehrinizin insanına dokunamıyorsanız, o şehrin sokaklarını 24 ayar altında yapsanız kıymeti yoktur. Siz o şehrin insanına dokunmalısınız" ifadelerini kullandı.



Program, Başkan Memiş'in konuşmasının ardından, öğrencilerin daha önce talep etmiş olduğu kitapların kendilerine verilmesinden sonra sona erdi. - BAYBURT