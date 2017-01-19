Başkan Saraoğlu: Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Geliştirilmeli

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nin daha da geliştirilmesi için yoğun bir çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.



Murat Dağı Kayak Merkezi'nde ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, "Bölgedeki vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün Türkiye, hatta bütün dünyanın önemli bir termal kayak merkezi olarak Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nin geleceği açısından ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Çalışmalarımızda şuana kadar belli bir noktaya geldik. Tüm bu çalışmalara katkı sunan valilerimize, kaymakamlarımıza, diğer çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Zor gelişen ve uğraş gerektiren bir sektör. Dolayısıyla Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni geliştirmek için çaba göstermeliyiz" dedi. (EFE) - KÜTAHYA