ERZURUM'un Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, tipi nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği Kaplıca Mahallesi'nde doğum sancıları artan Filiz Güler'i, makam aracı olan 4X4 ciple hastaneye ulaştırdı.
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erzurum'un Çat İlçesine bağlı 17 kilometre uzaklıktaki Kaplıca Mahallesinde yaşayan Engin Güler, Belediye Başkanı CHP'li Arif Hikmet Kılıç'ı cep telefonundan arayarak yardım istedi. Eşi Filiz'in doğum sancılarının arttığını, ilçedeki ambulansın başka bir köye gittiğini belirten Engin Güler, "Tipiden dolayı köyden çıkamıyoruz. Bize yardım et lütfen" dedi.
Bunun üzerine Başkan Arif Hikmet Kılıç, eşi Sibel Kılıç'ı da yanına alarak 4x4 makam aracı ciple Kaplıca Mahallesine gitti hamile Filiz Güler'i aldı ve Çat Devlet Hastanesine getirdi. Filiz Güler ve Engin Güler, kendilerine yardım ettiği için Başkan Kılıç'a teşekkür etti.
Bu arada Çat Belediyesi, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'dan Çat'a gelen ve tipi nedeniyle devam edemeyen 130 yolcuyu ilçede konuk etti. Kadın yolcular belediyeye ait Kadın Dinlenme Evinde, erkek yolcuları ise öğretmen evinde konakladı. Başkan Arif Hikmet Kılıç, "Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz" diye konuştu.
- Erzurum
Başkan Makam Aracı ile Hamile Kadını Hastaneye Ulaştırdı
ERZURUM'un Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, tipi nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği Kaplıca Mahallesi'nde doğum sancıları artan Filiz Güler'i, makam aracı olan 4X4 ciple hastaneye ulaştırdı.
ERZURUM'un Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, tipi nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği Kaplıca Mahallesi'nde doğum sancıları artan Filiz Güler'i, makam aracı olan 4X4 ciple hastaneye ulaştırdı.