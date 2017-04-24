Başkan Mahçiçek'in Mutlu Günü

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve eşi Ayten Mahçiçek'in oğlu, Muhammet Osman ve Ahmet Tosun ile Dilek Tosun çiftinin kızı Özden Tosun, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın şahit olduğu nikah töreni ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Başkan Mahçiçek kıydı.



Bugüne kadar yüzlerce gencin nikah merasimini gerçekleştiren Başkan Mahçiçek, otelde düzenlenen törenle oğlu Muhammet Osman ve gelini Özden'in nikahlarını kıydı. Çiftlerin şahitliklerini ise Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve eşi Şule Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ve ilçe belediye başkanları yaptı.



Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Kaynak, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. "Gençlerimizden ülkemize ve milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmesini temenni ediyoruz" diyen Kaynak, şöyle konuştu:



"15 Temmuz gösterdi ki bizim milli ve manevi değerlerini bilen, bayrağı, vatanı, inancı için gözünü kırpmadan kendisini tankların önüne atabilen insanlara ihtiyacımız var. Eğer bunu sizler gibi anne babalar böyle evlatlar yetiştirirlerse bu milletin geleceğinden tereddüt edemeyiz. Kahramanmaraş'ımıza uzun yıllardır hizmet eden Hanefi Başkanımızı da tebrik ediyor, gençlerimize dünya ve ahirette mutluluklar diliyorum."



Törene katılan konuklarına teşekkür eden Başkan Mahçiçek ise, "Rabbime şükürler olsun. Evlatlarımızın mutluluğunu yaşamayı bizlere nasip etti. Tabi bu arada çok sayıda dostumuz kardeşimiz bizleri onurlandırdılar. Bütün dostlarımıza, misafirlerimize bizlerle beraber oldukları için, yalnız bırakmadıkları için, hem bizlerin hem de evlatlarımızın mutluluklarını paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ