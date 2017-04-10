Başkan Kuzu'dan Polislere Ziyaret

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü olan 10 Nisan günü bu yıl 172. kez kutlandı. Bu bağlamda Çan İlçesinde de Atatürk Şehir Meydanında İlçe Emniyet Müdürlüğünce çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.



Törenlerin ardından Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette İlçe Emniyet Müdür Vekili Baş komiser Recep Öztürk ile görüşen başkan Kuzu, tüm polis memurlarıyla tek tek tokalaşarak polis teşkilatının 172. Yıl dönümü ve polis haftasını kutladı. İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü Ziyaret Ettik. Çanımızda ki huzur ve güveni tesis etmek için canla başla çalışan polislerimizle hasbihal ettik. Çanımızın, güvenli, huzurlu bir ilçe olabilmesi için büyük bir özveri ile mücadele eden Çan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan tüm polislerimizin, Polis Haftası'nı kutluyorum. Halil İbrahim Eriç kardeşimiz gibi bugüne dek ve yakın zamanda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE