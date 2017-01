Başkan Kutlu, Öğrencilere Kitap Dağıttı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, Mart ayında yapılması planlanan 'Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması' için kitap dağıttı.



Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Server Gençlik Derneği tarafından Türkiye genelinde 1 milyon katılım hedefiyle gerçekleştirilmesi planlanan ve Adıyaman'da da Safvan-Der tarafından yürütülen 'Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması'nın kitap dağıtım törenine katıldı. 26 Mart 2017'de düzenlenecek olan yarışma için 19 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru alınacak. Yarışmada, dereceye giren öğrencileri umre, nakit para, bilgisayar hediye edilecek.



Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleşen tören öncesi öğrencilerin gireceği 'Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması'nın kitaplarının bir bölümüne sponsor olan Adıyaman Belediyesi yöneticilerine teşekkür eden Okul Müdürü İsmail Ergün ile Safvan-Der Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Özçakmakçı, yarışma hakkında bilgiler verdi.



Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ise yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i okuyup-anlamanın önemine dikkat çekerek, "Bizi hayata gönderen Yaratıcı da, hayatı nasıl kullanacağımızı, vücudumuzu nasıl kullanacağımızı, nasıl alışveriş yapacağımızı, insanlarla nasıl diyalog kuracağımızı bir kullanma kılavuzu halinde bize göndermiş, bu kılavuz da Kur'an-ı Kerim'dir. Demiş ki, "bunu okuyun ki hem bu dünyanız aydınlansın, hem de diğer dünyanız". Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını dinlemek bile sevaptır. Gönle huzur verir, rızka bereket verir, cana sağlık verir. Bu yarışmada dereceye girmeseniz bile okuduğunuz her satır sizin geleceğiniz için bir ufuk açacaktır. Bunun yanında ahiretinize de katkı sağlayacaktır" dedi.



Konuşmanın ardından öğrencilere kitap dağıtan Başkan Kutlu, öğrencilerin talebi üzerine kitapları tek tek imzaladı.



Kitap dağıtım töreni öncesi Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenlerle Öğretmenler Odası'nda bir araya gelen ve öneri ve şikayetlerini dinleyen Belediye Başkanı Kutlu, söylenenleri tek tek not aldı.



Adıyaman için yaptıkları ve projelendirdikleri çalışmalar hakkında öğretmenlere bilgi veren Başkan Kutlu ise öğretmenlerden belediye hakkında her türlü öneri, eleştiri ve şikayeti kendine bildirmelerini istedi. - ADIYAMAN