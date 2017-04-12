Başkan Kutlu, Evet Turlarını Sürdürüyor

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi turlarını sürdürüyor.



Referandum çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara değişmesi gündemde olan yeni anayasa maddeleri hakkında bilgiler veriyor. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum da 'Evet' oyu kullanmalarını isteyen Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, son olarak Milletvekili Adnan Boynukara ile birlikte Sümerevler Mahallesinde, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem ile birlikte de Bahçelievler Mahallesinde düzenlenen mahalle toplantılarına katılarak referandum da destek istedi. Mahalle sakinlerinden 16 Nisan'da kararlarının 'Evet' olmasını isteyen Başkan Kutlu, mahalle sakinlerine Yeni Anayasa hakkında bilgi verdi.



Yarınlara daha güçlü bir şekilde yürümek için 'Evet'in anlamının çok büyük olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, mahalle sakinlerinden bunu ulaşabildikleri herkese birebir anlatmalarını istedi. - ADIYAMAN