Başkan Kutlu Adıyaman Fen Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.



Daha önce birçok okulda öğrencilerle bir araya gelip avukatlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı deneyimlerini paylaşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, öğrenci buluşmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Adıyaman Fen Lisesi öğrencileriyle buluşmak üzere okula giden Başkan Kutlu, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi öncesi hazırlanan 15 Temmuz Köşesini inceledi.



Daha sonra öğrencilere deneyimlerini paylaşan Başkan Kutlu, söyleşi sonunda Adıyaman Fen Lisesi öğrencilerine satranç takımı ve not defteri hediye etti. - ADIYAMAN