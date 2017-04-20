Başkan Kurt'tan Öğrencilerin Tübitak Projesine Destek

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Murat Atılgan İlköğretim Okulu öğrencileri bir araya geldi.



Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Murat Atılgan İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. TÜBİTAK için Eskişehir'i anlatan bir proje geliştiren öğrenciler, Başkan Kurt ile röportaj yaptı. Başkan Kurt'ta Odunpazarı ile ilgili sorular soran öğrenciler, Eskişehir ve Odunpazarı'nın tarihi hakkında Başkan Kurt'tan bilgi aldılar.



Öğrencilerin her sorularına büyük bir ciddiyetle cevap veren Başkan Kurt, ziyaretleri için Murat Atılgan İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti. Başkan Kurt, öğrencilere TÜBİTAK için hazırladıkları projede başarılar diledi. - ESKİŞEHİR