Başkan Kurt Esnafı Dinledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Emek Mahallesi'nde bulunan kapalı pazarı ziyaret etti.



Emek Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açan esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Kurt, pazarcı esnafının istek ve şikayetlerini dinledi. Pazarcı esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt, sorunları çözmek için çalıştıklarını belirtti. Pazarcı esnafı ile sohbet ederek dertlerini dinleyen esnaf, Başkan Kurt'a kapalı pazar konusunda ve diğer konularda istek ve şikayetlerini bildirdi. Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren esnaf, Başkan Kurt'un kendilerini ziyaret etmesi ve Odunpazarı İlçesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.



Pazarcı esnafının tezgahlarını dolaşırken vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. - ESKİŞEHİR