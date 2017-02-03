Başkan Kurt, 'Eskişehir Hayır Platformu' ile Bir Araya Geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.



Başkan Kurt son olarak anayasa referandumuna karşı 44 örgütün bir araya gelerek oluşturduğu Eskişehir Hayır Platformu ile bir araya geldi. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarete Eskişehir Hayır Platformu'nu oluşturan derneklerin, meslek örgütlerinin ve sendikaların temsilcileri katıldı.



Bu iş partilerin değil Türkiye'nin sorunu



Platform üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt, anayasa değişikliği referandumunun şuanda Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu belirtti. Bu anayasa değişikliğinin Türkiye'nin güncel sorunlarından hiç birini çözmediğini söyleyen Başkan Kurt, "Evet 1 kişiyi kurtaracak, hayır Türkiye'yi kurtaracak. Bu nedenle de böyle bir platformunun oluşturulması bizim canı gönülden isteyeceğimiz ve destekleyeceğimiz bir oluşum. Bu işin siyasi partisi yok" dedi.



"Siyaset üstü bir oluşumuz"



Hayır Platformu adına konuşan Türk Tabipleri Birliği Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, Eskişehir Hayır Platformu'nun 44 dernek, meslek örgütü ve sendikanın bir araya gelmesiyle oluşturulduğunu kaydetti. Siyasi partilerin bu platformda yer almadığına dikkat çeken Güçlüer, siyaset üstü bir oluşum olduklarının altını çizdi. Güçlüer, "Tabii ki Eskişehir'in siyasi dinamikleri ile belirli ortamlarda bir araya gelecek. Bizler de belediye başkanlarımızla bu süreçte birlikte olmayı, platformumuzu tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle de sizi ziyaret ettik. Platformumuz referandum sürecinde bir takım uygulamalarda bulunacak. 10 Şubat'ta saat 18.00'de Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapacağımız forumla Eskişehir kamuoyunu kendimizi tanıtacağız. Platformumuz anayasal değişikliklere hayır diyen her yapı ve gruba açık" diye ifade etti. - ESKİŞEHİR