Başkan Kul'dan Muhtarlar Derneğine Ziyaret

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.



Kul, muhtarlara 2014 yılından itibaren yapılan ve önümüzdeki dönem içinde yapılacak projeleri anlattı.



Muhtarların sorunlarını da dinleyen Kul, Terme' ye hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Yerel yöneticilerin ortak amacı vatandaşa hizmettir." dedi.



Muhtarlık makamının yerel yönetimlerin başladığı yer olduğunu dile getiren Kul şunları kaydetti:



"Muhtarlarımızla el ele vererek Terme'ye hizmet ediyoruz. Muhtarlarımız günün 24 saati halkın hizmetinde. Vatandaşlarımız da sıkıntılarını önce muhtarlarımıza anlatıyor. Bu yüzden muhtarlarımız bizim halk içindeki temsilcimiz, gözümüz, kulağımız. Mahallelinin isteklerini, beklentilerini, sorunlarını, muhtarlarımızdan öğreniyor, bölgeye hizmeti işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Ortak hedefimiz millete hizmet etmek ise bizler de bu yolda muhtar arkadaşlarımız ile bir bütün halinde çalışıyoruz." diye konuştu.



Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Dinç, ise "Başkanımız ile her alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar muhtar arkadaşlarımız ile bir bütün halinde çalışıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Şehrimize kazandırdığı başarılı hizmetlerin devamını diliyoruz." dedi.