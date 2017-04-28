Başkan Köşker, Genç Tekvandocuları Ziyaret Etti

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebze Gençlik Merkezi tekvando grubunu Aladdin Kurt Stadyumunun altında bulunan spor salonunda ziyaret etti.



Tekvando grubunun eğitimlerine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, genç sporcuların eğitimlerin ne aşamada olduğuna dair bilgileri hocalarından aldı.



Gençlerin diğer arkadaşlarını da spora teşvik etmelerini isteyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Her çocuğun ve gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi, bir müzik aleti çalabilmesi gelişimleri için çok önemli. Biz Gebze Belediyesi olarak gençlerimizi her alanda destekliyoruz. Spor faaliyetlerinde bulunmaları için teşvik ediyor, imkanlar sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki spor ile uğraşan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak çok daha kolay oluyor. Ben burada bulunan velilerimize de teşekkür ediyorum, ailenin desteği bu anlamda çok önemli" dedi.



Başkan Köşker konuşmasının ardından sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ