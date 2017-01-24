Başkan Köşker'den İstasyon'a Müjde

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İstasyon'a yapılacak modern kapalı pazar yerinin müjdesini verdi.



AK Parti Gebze İlçe Teşkilatının düzenlediği Barış ve İstasyon mahalleri Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısı İstasyon Bilim Sanat Merkezi'nde yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iki mahalleye ilişkin yatırımların ve projelerin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdiği toplantıya AK Parti Gebze yöneticileri ve üyeleri katıldı.



Toplantıda iki mahalleyi de kapsayan bir sunum gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "İstasyon mahallemize kazandırdığımız şu an içinde bulunduğumuz Bilim Sanat Merkezimiz'de bayanlara özel spor faaliyetlerimiz var. Tüm bayanları buralara spor yapmaya davet ediyoruz. Bu merkezler sizler için yapıldı size hizmet için yapıldı. İstasyon mahallesi için önümüzdeki yıl için bir kapalı pazar yeri projemiz var. Sokak arasında açılan açık pazarı kaldırıyoruz. Bu sayede hem pazar esnafını hem de mahalle sakinlerini bu çileden kurtaracağız. 6 dönüm arazi üzerine kurulacak kapalı pazar yeri sayesinde 2018 yılı sonunda bu pazarı da kaldırmış olacağız "dedi.



Başkan Köşker'in hizmet sunumunun sonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in misafirleri olan UCLG-MEWA üyesi Fildişi Sahili Belediye Başkanı Diane Nasseneba Toure ve Fas Belediye başkanı Mohamed Sefıanı kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Ülkemizi ve Gebze'yi çok beğendiklerine vurgu yapan başkanlar, "Sizler şansı bir milletsiniz. Türkiye'nin son dönemde kat ettiği yol bizler için örnek teşkil ediyor. Başınızda gerçekten büyük bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanınız var. Bu anlamda ülke olarak çok şanslısınız. Gebze güzel bir şehir. Burada başkanımızın yaptığı çalışmaları inceleme fırsatı bulduk. Gerçekten Gebze Belediye Başkanı Adnan köşker projelerinde kimseyi unutmamış ve şehri güzelleştirmek adına çok ciddi hizmetler gerçekleşmiş. Biz de burada gördüğümüz birçok projeyi kendi ülkemizde uygulamayı düşünüyoruz" dedi.



Konuk başkanların konuşmasının ardından divana geçilen toplantıda mahalle sakinleri ve teşkilat üyelerinin talep ve önerileri alındı. Toplantı aile fotoğrafı ile son buldu. - KOCAELİ