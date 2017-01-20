Başkan Köşker, Aile Danışmanlığı'nı Denetledi

Hizmete giren Aile Danışmanlığı Merkezi'nde incelemelerde ve denetimde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, merkezin uzman kadrosuyla Gebzeli ailelerin yanında olduğunu dile getirdi.



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 15 Temmuz Milli irade Kent meydanında faaliyete geçen Aile Danışmanlık Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Gebze'deki ailelere uzman kadrosuyla destek veren Aile Danışmanlık Merkezi'nde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e başkan yardımcısı Sadık Albayrak, ilgili birim müdürü ve merkez çalışanları eşlik etti. Aile Danışmanlığı Merkezi'nde Gebzeli ailelere ve bireylere hangi konularda destek olunduğu noktasında bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yaptığı açıklamada aile içi iletişimin önemine değindi.



Mutlu toplumun temelinde huzurlu ve mutlu ailelerin birlikteliğin yer aldığına değinen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Mutlu bir toplumun temeli mutlu bir aileden geçer. Aile içinde mutluluğun temeli de sağlıklı iletişimden geçer. Bu anlamda oluşturduğumuz Aile Danışmanlık Merkezi'mizde ailelere ücretsiz danışmalık hizmeti veriyoruz" dedi.



Gebze Belediyesi bünyesinde belediye başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda kurulan Aile Danışmanlığı Merkezi'ne ilginin ve geri dönüşün her geçen gün arttığını dile getiren merkez yetkilileri, telefon ile gelen talepleri değerlendirdiklerini dile getirdi.



Konusunda uzman psikolog ve sosyologların, Aile Danışmanlığı Merkezi'ne başvuran ailelerin ve bireylerin sorunlarının çözümünde yardımcı olduğuna dikkat çeken merkez yetkilileri, Gebze bölgesinden hizmetten yararlanan vatandaşların teşekkür için de telefon ettiklerini söylediler. Başkan Köşker, Aile Danışmanlığı Merkezi personeline ve yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - KOCAELİ