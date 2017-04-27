Başkan Köşker 2b Takibinde

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Köşklüçeşme Mahallesinde bulunan kentsel tasarım ofisinde gerçekleşen toplantıda, çalışmalarda artık sona yaklaşıldığını ve vatandaşların mağdur edilmeden sorunun çözüleceğinin ifade etti.



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerindeki 2B sorunun çözüme ulaştırılması için Kentsel Tasarım Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, başkan danışmanı Şakir Bitmez, ilgili birim müdürleri ve firma sorumluları katıldı.



Toplantıda konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz buradaki sorunun acil çözülmesi, planlarının ve altyapı yatırımlarının yapılması noktasında başlattığımız çalışmalarda son aşamaya geldik. Bu çalışmamızı gerçekleştirirken hak sahibi olan tüm vatandaşlarımızın haklarını koruyarak, kimseyi mağdur etmeden çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah sonuna geldiğimizi çalışmalarımız herkes için hayırlı uğurlu olur" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ