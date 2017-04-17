Başkan Kösemusul'dan Referandum Yorumu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, referandum daki 'Evet' kararı ile milletin iradesini tecelli ettiğini belirtti.



SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Aziz milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kararını vermiştir. Şimdi hep birlikte daha çok çalışma, güven ve istikrarla hedeflerimize ulaşma vaktidir" dedi. Başkan Kösemusul, yaptığı açıklamada, 16 Nisan referandum u ile Türkiye'nin bir kez daha demokrasi dersi verdiğini aktardı. Türkiye tarihinin en önemli kararlarından birinin verildiğini ifade eden Kösemusul, "Ülkemizin her alanda daha ileri seviyelere ulaşması için bir yönetim sistemi değişikliği şarttı. İş dünyası olarak güçlü bir lider ve güçlü bir yönetim ile birlikte daha hızlı karar ve etkili sonuçlar arzu ettiğimizi vurgulamıştık. Milletimizin kararı da bu yönde olmuştur" diye konuştu.



Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, dünyadaki sert rekabete karşı güncellenen bir yönetim sistemi ile ekonomik gelişimin sağlanması için engel kalmadığını aktaran Kösemusul, "Türk iş dünyası gayreti ve risk alarak hayata geçirdiği yatırımlarla tüm pazarlarda adeta ezberleri bozmuştur. Yeni sistem ile birlikte bu kazanımların daha da yükseleceği inancını taşıyorum. İş dünyası olarak şimdi hep birlikte daha çok çalışma, üretme, güven ve istikrarla hedeflerimize daha kısa sürede ulaşma vaktidir" ifadelerini kullandı. - SAKARYA