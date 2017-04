Başkan Kösemusul: "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine Evet Diyorum"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul kürsüden ilk defa cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyeceğini açıkladı.



Bir dizi ziyaret ve programlar için Sakarya'ya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) düzenlenen 'SATSO İş Dünyası Buluşması' konulu etkinliğe katıldı. Açılış konuşmasını yapan SATSO yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Potansiyeli yüksek, geleceğe hazırlanan şehrimizin tüm sektörlerinde çevre ve insan odaklı örnek çalışmaları hayata geçirerek Sakarya'mızı 2023 yılında Milli Üretimler ve Otomotiv Şehri, Türkiye'nin yıldız şehri hüviyetine ulaştıracağımıza inanıyoruz. Milli Tank ve Milli Tren, savunma sanayi üretimlerinin yanı sıra sıfır hata ile üretim yapan otomotiv sanayisine ev sahibi olan bir Sakarya'mız var. Güçlü referans ve nitelikli istihdama sahibiz. Mesleki eğitimde iş - eğitim dünyası işbirliklerini gerçekleştirdik. Sakarya'mıza iki meslek lisesi kazandırdık. İstihdam seferberliğinde yaklaşık 5 bin ilave istihdam gerçekleştirdik. Yılsonu hedefimizi 15 bin ilave istihdam olarak güncelledik. İhtisaslaşan yeni Organize Sanayi, Ticaret Bölgelerimiz ile fark oluşturmak için üstün gayret sarf ediyoruz. Rekor ihracat artışlarıyla şehrimizin sıralaması her geçen ay yükseliyor. Şu an 7. sıradayız. Üniversitemizle birlikte çalışıyor, Teknokentimizi büyütmeye devam ediyoruz. Dünya değişiyor, yöntemler değişiyor" dedi.



"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyorum"



Başkan Kösemusul kürsüden ilk defa cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyeceğini açıklayarak, "Ülkemizin modası geçmiş eski yöntemlerle, insanı temel almayan anayasalarla zamanını kaybetmeye vakti de tahammülü de yoktur. İş dünyası olarak yıllarca doğu bölgelerinde yatırım yapmamızın önüne geçen, 15 Temmuz'da milletimizin destansı mücadelesi ile darbe girişimini bertaraf ettiği hain FETÖ ve diğer tüm eli kanlı terör örgütlerinden kurtulmak, milletimiz, iş dünyamız ve aydınlık yarınlarımız için olmazsa olmazdır. İşte bu yüzden Türkiye'nin engellerinden kurtulmasını istiyoruz. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak dünyanın en büyük ekonomileri arasında olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin küresel ve finansal algı operasyonlarına, ülkemizin kalkınmasını ve gelişmesini istemeyenlerin tehditlerine karşı daha dirençli olması gerektiğini ifade ediyoruz. İşte bu yüzden ülkemizin küresel aktör olma hedefine güçlü bir lider ile ulaşmasını istiyoruz. Sakarya'mız değişimi ve dönüşümü en olumlu anlamda yaşayan şehirlerden biridir ve her fırsatta ifade ettiğim gibi potansiyeli ve avantajları, yeni yatırımları ile 2023 yılında Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olacaktır. İşte bu yüzden Sakarya'mızın hedeflerini, geleceğini düşünüyoruz. Ben bir iş adamı olarak geleceğimizi düşünüyorum ve az evvel özetlediğim isteklerimizi yerine getirecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' diyorum. Referandum sonrası inanıyorum ki yarınlarımız, bugünümüzden daha iyi olacaktır" diye konuştu. - SAKARYA