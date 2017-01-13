Başkan Konak, Yeni Açılan "Antibakteriyel Oteli" Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, İscehisar Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından hizmete açılan ve Türkiye'deki ilklerden biri olduğu öğrenilen



antibakteriyel oteli ziyaret etti.



Başkan Konak, İscehisar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretinde önce tesisleri gezerek çalışanlarla sohbet etti. İscehisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ümit Azgın'ı tesislerdeki makamında ziyaret eden Başkan Konak ve Sav, Azgın'a Türk Bayrağı ve Ahilik heykeli hediye etti. Ziyarette konuşan Başkan Konak, açılan otel ve dinlenme tesislerini çok beğendiğini belirterek "İscehisar'ımız ve Afyonumuz için güzel bir tesis kazandırmışlar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Otelin bölgemize güzel hizmetlerde bulunmasını diliyorum" dedi.



İscehisar yakınlarında kurulan otel ve dinlenme tesislerinin bölgenin ihtiyacını karşılayacağını belirten Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ümit Azgın ise "Örnek bir tesis yapmaya çalıştık. Amacımız, daha iyi daha güzel hizmeti verebilmektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR