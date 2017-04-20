Başkan Konak'dan, Başkan Yörük'e Ziyaret

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük'ü ziyaret etti.



Gerçekleşen ziyarete ESOB Başkan Vekili Atilla Kocabaş ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tan'da katıldı.



Ziyarette Başkan Konak, Kasaplar ve Sucukçular Odasının yeni taşındığı yerinin hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Yörük'ü çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret mesleki konularda yapılan istişarenin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR