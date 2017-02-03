Başkan Köksoy, Şehircilik Şurasına Katıldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehircilik Şurası'na katıldı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarda bulunduğu Şehircilik Şurası programına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Şehircilik Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler, her alanda olduğu gibi, şehircilik konusunda da tarihimizden ibret alarak, hataların tekerrürünü önlemek mecburiyetindeyiz. Geçtiğimiz 14 yılda bu konuda çok önemli adımlar attık. Elbette, bu süreçte yapılan işlerin de eksikleri olmuştur. Ama şu bir gerçektir ki Türkiye, tarihinin en kapsamlı, sosyal yönü en güçlü, halkımızın her kesimine hitap eden şehirleşme hamlesini, bu dönemde gerçekleştirmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumdan uzak, tek başına yaşamanın insanın fıtratına aykırı olduğunu belirterek, şehirlerin bu fıtri ihtiyaçtan doğduğuna dikkat çekti. Güzellik ve estetik arayışının insanın özünde var olan hasletler olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyet kavramının, insanların bir arada yaşadıkları şehirleri ve o şehirleri anlamlı kılan yapıları da ifade eden, geniş bir anlam dünyası vardır. Gerçekten de insan, doğanın çehresini değiştirebilecek müdahaleler yapma bilgisine ve iradesine sahip alemdeki tek varlıktır. Şayet bu müdahale güzele, iyiye, hayırlıya ulaşma yönünde olursa, insan, Allah'ın yeryüzündeki halifeliği vasfına uygun davranmış olur. Aksi yönde hareket ederse, bu Allah'la 'haşa' yarışma yolunu açar ki, o yolun sonu hem insanın hüsranıdır, hem de dünyanın mahvıdır. Batı medeniyeti, büyük ölçüde, işte bu ikinci yolda ilerlediği için, sahip olduğu devasa üretim ve inşa kapasitesine rağmen, insanların mutluluğuna aynı oranda katkıda bulunamıyor. Halbuki bizim medeniyetimizde şehir, daha doğrusu binalar, sokaklar, mahalleler, insanın yaratıcısına yönelişinin simgeleridir, öyle olmak zorundadır. Hatta şehri, "cennet tasavvurunun bir parçası" görenler dahi mevcuttur. İbn-i Haldun'a göre, şehirlerin bir ruhu vardır ve insanlar zamanla yaşadıkları şehrin ruhuyla özdeş hale gelir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, deprem başta olmak üzere, doğal afetlere maruz kalan ve kalma ihtimali olan bir ülke olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, binaların ve altyapının inşasındaki özensizlikleri, ihmallerin, yanlışlar sebebiyle, Türkiye'de süratle yıkılıp yeniden yapılması gereken 6 milyonun üzerinde konut-iş yeri tespit edildiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal afetin, depremin, selin, heyelanın ne zaman geleceğinin belli olmayacağını belirterek, "Dolayısıyla, bizim elimizi çabuk tutup, süratle bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için 6306 sayılı kanunu çıkardık. Kanun kapsamında şu ana kadar 49 ilimizde 187 yer riskli alan ilan edilerek, yaklaşık 400 bin konut ve işyerinin yenilenme süreci başlatıldı. 3 milyonun üzerinde vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm çalışmaları için bugüne kadar 2,5 milyar lira kaynak kullanıldı. Kentsel dönüşüm çalışmalarında prensip, her ilde kendi yapı özelliklerine ve dokusuna uygun çözümler üretmek. Bunu çok açık net Başbakanımla da paylaştım, aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanımla, TOKİ Başkanımla da bunları paylaştım. Ne olur, yerel mimariye uygun hareket edelim ve buna bakalım. Buralara gelenler burası filanca ildir, Mardin, burası Rize, burası Trabzon, burası Safranbolu'dur desin. Bunu o yapısıyla, yerel özgün mimarisiyle gördüğü zaman hemen tanıyıversin. Biz de Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle günümüz ihtiyaçlarının sentezinden ulaşan bir modeli yaygınlaştırarak şahsiyetli yapılar ve bunlardan oluşan şehirler idealine katkıda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Şehircilik Şurası'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım "Türkiye'de 15 yılda bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Mazlumlara mağdurlara kucak açan ev sahipliği yapan bir ülke oldu Türkiye" dedi. Yıldırım, yapılarda dikey mimari yerine daha sosyal olan yatay mimarinin tercih edileceğini de belirtti.
Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de 15 yılda bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Mazlumlara mağdurlara kucak açan ev sahipliği yapan bir ülke oldu Türkiye. Geçen 15 yılda dev yatırımları birer birer hayata geçirdik. Büyük projelerin biri bitmeden ötekine başlıyoruz. Çanakkale 1915 Köprüsü son olarak vatandaşlarımıza yeni bir hizmet olarak geliyor. Çanakkale Köprüsü ve otoyolları ile birlikte ihalesini dün gerçekleştirdik. 10.5 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dünyada kriz derinleşirken Türkiye art arda büyük projelere ya başlıyor ya da hizmete alıyor. Şehirlerimiz büyüyüp geliştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Dünyada artık sadece ülkeler değil şehirler de yarışıyor. Çevre ve şehirler bizlere ecdadımızdan bir emanettir. Şehirlerimizi afet ve deprem riskinden kurtaracak daha güvenli şekilde yeniden imar edeceğiz. Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı Güneydoğu'daki yerleşim yerlerimizde 35 bin konutun yapımına başladık, hızla yapımı devam ediyor. Bir yıl içerisinde, eskisinden kat kat daha güzel, bütün ihtiyaçları düşünülmüş bu konutları yapıp Güneydoğu'da vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz. Şehir insan içindir. Gençler büyükler yaşlılar engelliler için de şehrin yapısı dokusu çok ama çok önemlidir. Onun için şehirlerimiz sadece beton yığınlarından olunmayacak ayrıca sosyal ihtiyaçların rahatça karşılanacağı mekanlara sahip olacaktır. Dikey mimari yerine daha sosyal olan yatay mimariyi daha çok tercih edeceğiz teşvik edeceğiz. 3 milyar ağacı toprakla buluşturduk. Yeşillik konusunda çok büyük emeklerimiz oldu. Kentsel dönüşüm mecburi dönüşüm değil gönüllü bir dönüşüme tabi tutulacak. Vatandaşlara daha iyisini göstereceğiz. Yeşil alanıyla parklarıyla alışveriş merkezleriyle yaşam alanına dönüşmüş yeni güzel mahalleri ve güzel şehirleri yapmak için bu şuralarda ortaya konacak fikirleri de değerlendirmiş olacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise "Şehircilikte Yeni Vizyon" olan şuranın açılışında yaptığı konuşmada, şehir ve insanın birbirinin aynası olduğunu söyledi. Şehirlerin yeni ideallere kapı aralamasını, bu idealleri gerçekleştirebilme kabiliyetini yeni nesillere sunmasını istediklerini dile getiren Özhaseki, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2023 vizyonumuza ve 2071 tasavvurumuza uygun şehircilik politikaları belirlemek, sorunlara çözüm üretmek için Şehircilik Şurası'nı toplamaya karar verdik." diye konuştu.
Şura hakkında bilgi veren Ardahan Başkanı Faruk Köksoy ise, "Şura kararları ve uygulamaları; yeni bir yaklaşımla insani değerlerin ön planda olduğu, insan odaklı estetik şehirlere daha hızlı kavuşmak için önemli bir süreç olacaktır" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Şehircilik toplantısına Ardahan'dan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un yanı sıra Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ile Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu'da katıldı. - ARDAHAN
Başkan Köksoy, Şehircilik Şurasına Katıldı
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Şehircilik Şurası’na katıldı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehircilik Şurası'na katıldı.