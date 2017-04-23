Başkan Köksoy'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgili mesaj yayımladı.



Köksoy mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Milletimizin sefalet ve yoksulluk içinde verdiği İstiklal mücadelesi, azim ve kararlılığı; çocuklarımızı şan ve şeref dolu bir tarihin mirasçısı yapmıştır. Bu şanlı tarihi, birer övünç madalyası olarak göğüslerinde taşıyacaklardır.



Bu duygularla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, bütün çocuklarımıza sevgilerimi sunarım." - ARDAHAN