Başkan Kocamaz, Mersin'deki Bütün Otellerin 'Engelli Dostu' Olmasını İstedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) ile imzaladıkları Engelli Dostu Oteller Projesi protokolü çerçevesinde birçok otelde engelliler için değişiklikler yapıldığını belirterek, "Talebimiz Mersin'deki bütün otellerin bu konuda duyarlılık göstermesi" dedi.



Başkan Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı ve MERTİD arasında 22 Aralık 2015 tarihinde imzalanan Engelli Dostu Oteller Projesi protokolü çerçevesinde sunum yapılan MERTİD'in Ocak Ayı Olağan Toplantısı'na katıldı. MERTİD Başkanı Hamit İzol'un ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Başkan Kocamaz, engelliler için otel işletmecilerinden duyarlılık istedi.



"Talebimiz Mersin'deki bütün otellerin bu konuda duyarlılık göstermesi"



Engelli bireyleri toplumun bir parçası olarak görmenin bir insanlık görevi olduğunu vurgulayan Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk andan itibaren Mersin'i engelsiz bir kent yapma gayretine girdiklerini söyledi. Bir kentin engelsiz olmasının sadece yerel yönetimlerin çabasıyla mümkün olamayacağını dile getiren Kocamaz, "Mersin'deki tüm sivil toplum kuruluşlarının aynı konuya yoğunlaşması gerekir. Otellerimiz de bu konuda çok önemli bir işlev görüyorlar. Eğer Mersin'i engelsiz bir kent yapmak istiyorsak, konaklama tesislerinde halihazırdaki engelleri kaldırmak lazım. Daha önce yaptığımız protokol çerçevesinde birçok arkadaşımız bu işi ciddiye aldı ve öncelikli hale getirdi. Otellerinde engelli vatandaşların da rahatça faydalanarak, engelsiz olarak kullanabileceği değişiklikleri yaptılar. Ama bizim talebimiz Mersin'deki bütün otellerin bu konuda duyarlılık göstermesi ve bu kervanda yerini alması" diye konuştu.



Engellilerin yaşadıkları problemlerin ancak empati yoluyla anlaşılabileceğine işaret eden Kocamaz, geçen hafta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda karanlıkta yemek etkinliği düzenlediklerini anımsattı. Kocamaz, "Yapılan etkinlikte, bizler de gözlerimizi bağladık ve hiç görmeden nasıl yemek yenilebiliyor diye bizzat denedik. Gerçekten çok zor bir olay. İnsan sağlamken engelli kardeşlerimizin değerini bilir ve onlara toplum içerisinde gereken değeri verirse, toplum birbirine daha saygılı ve barış içerisinde olur. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bütün paydaşlarımıza, engellilerle ilgili konularda lojistik ve manevi destek vermek istiyoruz. Çok cüzi miktarlarda otellerimize harcama yaparak, otellerimizin engelsiz olması Mersin'i belki de dünya kentleri içerisinde farklı bir konuma getirecektir" ifadelerini kullandı.



"Ekim ayında Dünya Engelliler Kültür ve Sanat Festivali'ni gerçekleştireceğiz"



Mersin'de Ekim ayı içerisinde Dünya Engelliler Kültür ve Sanat Festivali'ni gerçekleştireceklerini bildiren Kocamaz, "Amacımız, engelli kardeşlerimize karşı insanların duyarlılığını sağlamak ve kentimizi farklı bir kent olarak, insana azami değer veren, barış ve kardeşlik içerisinde geleceğe yol açan bir Mersin olarak dünyaya tanıtmak istiyoruz. İstedikten sonra başarılamayacak hiçbir şey yok. Yeter ki, bir problemi çözmek için kendinizi görevli hissedin. O zaman o problemler ortadan kalkar. Mersin yaşanabilir bir kent ve yeryüzü cenneti olarak tabir ediliyor ve Mersin kadar yeryüzü cenneti isminin içini başka şehirler dolduramaz. Belki Mersin'i hep birlikte istediğimiz noktada devralmamış olabiliriz ama bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir, çağdaş, samimi, barış, kardeşlik ve hoşgörünün geliştiği bir kent olarak devretmek hepimizin boynunun borcudur" şeklinde konuştu.



MERTİD Başkanı İzol da Engelli Dostu Oteller Projesi protokolüne dikkat çekerek, engelli dostu 46 otel ve 17 seyahat acentesine yapılan incelemelerde birçok otel ve işletmenin engelli dostu işletmeler olduğunun ortaya çıktığını, Başkan Kocamaz'ın otellere plaket ve bayrak hediye ettiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından Engelliler Dairesi Başkanı Hasan Celal Taş, Engelli Dostu Oteller Projesi hakkında bir sunum yaptı.



Proje kapsamında MERTİD'e bağlı 46 otel ve 17 seyahat acentesinin erişilebilir hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Engelliler Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde, erişilebilirlik izleme komisyonu kurularak, komisyon belirli aralıklarla otel ve seyahat acentelerini ziyaret ederek erişilebilirlik düzeylerini inceliyor ve teknik destek sağlıyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda da otel ve seyahat acentelerinde engellilere uygun düzenlemeler yapan 6 otel ile 2 seyahat acentesine engelli dostu unvanı verildi.



Toplantıda ayrıca, 2017 yılı içerisinde engelli dostu işletme unvanı almaya yönelik, işletmelere yeniden çalışmalarına başlamaları adına teşvikler yapıldı, gerekli fiziki düzenlemelerini yapmaları istendi.



Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelli Dostu İşletme Patenti için Türk Patent Enstitüsü'ne marka başvurusu yaparak on yıllığına kullanım hakkını aldı. - MERSİN