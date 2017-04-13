Başkan Kocadon Bodrum Belediyesi Kademesini Ziyaret Etti

Belediye kademesinde yeni yapılan Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasını ziyaret eden Başkan Kocadon, yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Kademesine yaptığı ziyarette çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Kademe içerisindeki Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasını da gezip inceleyen Başkan Kocadon, yenilenen bina hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Benian Bilgi'den bilgi aldı. Bilgi, Kocadon'a seraları da göstererek üretilen bitkiler ve çalışmalar hakkında da kendisine ayrıca bilgi verdi.



Başkan Kocadon daha sonra yine kademe içinde bulunan Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı elektrik atölyelerini, marangozhaneleri, kaporta, boya, motor tamir, oto lastik tamir, demir doğrama ve araç yıkama/bakım atölyelerini de inceledi. Atölyelerde görevli personel ile de bol bol sohbet etti.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi yerinde ve zamanında ulaştırabilmek için çalışmalarımızı mümkün ölçüde en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Birim Müdürlerim ve personelim ile birlikte gece gündüz demeden vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir Bodrum sunmak hedefiyle mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi. - MUĞLA