Başkan Koç'tan Sertifika Dağıtımı

İçişleri Bakanlığınca KHK ile Gercüş Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün iş birliğiyle açtığı iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.



Belediye ile Halk Eğitim merkezi iş birliğinde açılan iş makinesi operatörlüğü kursuna başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Başkan Vekili Koç, Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Halk Eğitim Müdürü Abdullah Bal'ın katıldığı törenle sertifikaları verildi.



Halk Eğitim Müdürü Abdullah Bal, kursa destek veren Gercüş Belediyesine teşekkür ederek, kursiyerlere bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diledi.





Kursiyerlerden Sabri Turgut ise aldıkları sertifika sayesinde kendilerine iş bulup çalışacaklarını söyledi.