Başkan Kılınç'tan Anahtar Teslim Proje

Köşk Belediyesi Yaz Projeleri kapsamında başlatmış olduğu mahallelere projelendirilen mahalle düğün salonlarının anahtarını muhtarlara teslim ediyor.



Mahallerin acil ihtiyaç durumları doğrultusunda muhtar ve mahalle sakinleri ile yapılan istişareler neticesinde hareket edildiğini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, "Yaz Projeleri ile nitelendirdiğimiz projelerimizin teslimlerini yapıyor ve yapımı devam eden çalışmalarımız hakkında gerekli iş planlarını yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.



Ovaköy Mahallesi Düğün Salonu Hayırlı Olsun



Yapımını hızlı bir şekilde tamamlanan Ovaköy Mahallesi Düğün Salonu'nu mahalle muhtarı Yalçın Yel'e anahtar teslimini gerçekleştiren Başkan Kılınç," Ovaköy mahallesindeki vatandaşlarımızın yılın on iki ayında mevsimsel şartlardan etkilenmeksizin rahat, nezih bir ortamda sosyal ve kültürel hayatımızın bir parçası düğün, nişan ve tüm aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirebilme imkanını sağladık. Mahallelerimize söz verdiğimiz projelerimizi tek tek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor ve sunmaya da devam edeceğiz. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.



Özverili çalışmaları hakkında Başkan Kılınç'a şükranlarını ileten Ovaköy Mahalle Muhtarı Yalçın Yel ise,"Mahallemiz ile yapılan tüm çalışmalarda yakinen takip eden, mahallemizin tüm ihtiyaçları ve çalışmalarını hızlı olarak neticelendiren Köşk Belediye Başkanımız Rıfat Kadri Kılınç'a mahallem ve şahsım adına yaptığı çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunar, teşekkür ederim" dedi. - AYDIN