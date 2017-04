Başkan Kılınç, Otopark Sorununu Çözüme Kavuşturuyor

Köşk Belediyesi, kent merkezindeki otopark sorununu çözmek için Köşk Meydan Düzenlemesi ve Katlı Otopark Projesi kapsamında Çiftlik Caddesi ve Eski Aydın-Nazilli Caddesi arasındaki 2 bin 750 metrekarelik alanda yaklaşık 200 araç kapasiteli iki katlı otopark inşa edecek.



Köşk'ü yaşanabilir modern bir kent olarak geleceğe taşımak için bu zamana kadar "Köşk için hayal" denen birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, "Belediye olarak, halkımızın taleplerini sürekli ön planda tutmaktayız. Bu kapsamda ilçenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız ve projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Köşk Belediyesi olarak şimdiye kadar halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her yeni güne başlarken bu şehre duyduğumuz sevgiyle, gönül bağı ile Köşk'ü her alanda rol model bir kent yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."diye konuştu.



Köşk'ün prestijli projesi



Köşk Belediyesi Katlı Otopark Projesi hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, "Katlı otoparkımız şehrimizin merkezi bir konumunda Çiftlik Caddesi ve Eski Aydın-Nazilli Caddesi arasında kalan alanda hayata geçecek. 2.750 m'lik alanda iki katlı ve yaklaşık 200 araçlık kapasiteye sahip olan projemizi halkımızın hizmetine bir an evvel sunulması için belediye olarak gereken her türlü takibi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



İlçe merkezinde en uygun alanın otopark sorunun çözülmesi için projelendirilmesi ilçenin Kanalizasyona Yağmursuyu Projesinden sonra en büyük yatırımlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Kılınç, "Kent estetiğini Köşkümüze ve Köşk Halkımıza yakışır şekilde hayata geçirmek için çabalıyor ve her zaman ifade ettiğimiz gibi 'Yaşanabilir bir Köşk' hedefi ile tüm zorluklara rağmen halkımızdan aldığımız güçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve sosyal ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirebileceği, yeşili bol, refah ve nezih bir ortamda hoşça vakit geçirebilecekleri iki katlı otopark alanının üst kısmını park olacak şekilde dizayn ederek halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - AYDIN