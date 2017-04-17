Başkan Kılıç, Yüzde 60 'Evet' Çıkaran Köşklülere Teşekkür Etti

AK Parti'li köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, yüzde 60 oranla Aydın'da en yüksek 'Evet' oyunu çıkaran Köşk halkına teşekkür etti.



Başkan Kılınç, yaptığı açıklamada; "Halkımızın teveccühü ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kazanan Türkiye oldu. 'Evet' oyu veren de 'hayır' oyu veren de bizim kardeşimiz. Biz kimseyi ötekileştirmeden eşit bir şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Dava ve yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin ülke tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabulü yeni, güçlü Türkiye için, devletimizin bekası için bu yeni sistem gücüne güç katacaktır. Milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.



Köşklü hemşerilerine ayrıca bir teşekkür eden Başkan Kılınç, şöyle konuştu: "Aydın'da aldığı en yüksek evet oy oranı yüzde 60 ile Köşk ilçemizde. Aydın'da aldığı en düşük hayır oy oranı yüzde 40 ile yine Köşk'ümüzde. Köşk, Aydın'da AK Parti'nin kalesi ve gurur tablosu olduğunu bir kez daha göstermiş ve AK Parti'li belediyeler içinde zirvede olduğunu bir kez daha perçinlemiştir. Köşk; iktidarıyla, hükümetiyle omuz omuza yürüdüğünü tüm Türkiye'ye ispatlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemiz milletimiz ve devletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler Köşk" - AYDIN