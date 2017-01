Başkan Kerim Aksu'dan Bayan Girişimcilere Destek Sözü

Giresun Belediyesi'nin proje ortağı olduğu Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği (HEGEM) tarafından yürütülen "Modern Köleliğe Son" projesi kapsamında girişimcilik kursuna katılan bayan kursiyerlere Belediye Başkanı Kerim Aksu bir ziyarette bulundu.



HEGEM Başkanı Doç. Dr. Rahman Çakır, yöneticiler ve kursiyer bayanlar tarafından karşılanan Aksu ziyarette yaptığı konuşmada, bayanların toplumun her kesiminde sorumluluk almalarının, gelişmenin en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Sosyal güvencesi olmayan bayanlara yönelik projenin başından itibaren destekçisi olduğunu belirten Aksu, "Giresun Belediyesi'nde çalışan bayan sayısı yüzde on dolayındayken bugün yüzde kırkı aşmıştır. Bayanın olduğu yerde düzen vardır, üretim vardır. Bu projenin sonunda oluşturacağınız işletmeden hizmet satın alabiliriz. Üretim yapmanız ve pazarlanmasında her türlü desteği vereceğiz. Giresun Belediyesi sizler için var. Biz siyasi görüşe göre değil, insana göre hizmet yapıyoruz. Bizim siyasetimiz Giresun'dur" dedi.



Bayanların istek ve taleplerini değerlendiren Aksu "Her mahallemize çocuk parkı yaptık. Mevcutları yeniden düzenledik. Nefes alan, insanların mutlu olduğu bir Giresun için çalışıyoruz. Ben sizin yanınızdayım. Üretin, ürettiklerinizi değerlendirelim. Belki Türkiye'de koruması olmayan tek il belediye başkanı benim. Ben Giresun'un içinden geldim, kimden korunacağım. Bu şehrin sokaklarındayım. Sizlerle her zaman karşılaşabiliriz" diye konuştu.



HEGEM Başkanı Rahman Çakır ise proje kapsamında kursa katılanların sosyal güvencesi bulunmadığını bu kapsamda ikinci projeyi yürüttüklerini, kursa 55 bayanın katıldığını ifade ederek girişimcilerin bir dernek çatısı altında toplanıp, ticari işletme kurmayı planladıklarını, Giresun Belediyesi ve diğer kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. - GİRESUN