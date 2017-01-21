Başkan Kenan Şahin: "Hükümetimizin Yaptığı Yatırımlarla Pendik Geleceğe Emin Adımlarla Yürümektedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 217 projenin toplu açılış töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, "Bugün hükümetimizin yaptığı yatırımlarla Pendik geleceğe emin adımlarla yürümektedir" dedi.



Pendik'te 1 Milyar TL'lik yatırımla gerçekleştirilen 217 projenin ve Kartal - Yakacık - Pendik - Tavşantepe Metro hattının toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.



"Pendik geleceğe emin adımlarla yürümektedir"



Açılış töreninde konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, ilçenin yatırımlarla daha da geliştiğini söyledi.



Tavşantepe İstasyonu'nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, "Bugün hükümetimizin yaptığı yatırımlarla Pendik geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Referandum sürecinde Pendik'ten yapılan bu başlangıç güzel bir neticeyle de sonlandırılacaktır. Pendik halkı her zaman cumhurbaşkanının yanında olmuştur. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde namlunun ve tankın önünde direnen bu millet her daim sizinledir, yanınızda olmaya devam edecektir. 1994 yılında yola çıktığınızda taşıdığınız o bayrağı bugün en yüksek yerlere çıkarma gayretindeyiz. Pendik'te büyük yatırım sağanağının küçük bir kısmının açılışı için birlikteyiz. Tavşantepe Köprüsü'nden Esenyalı Köprüsü'ne kadar birçok eserin Pendik'te açılışını yapacağız. Emeğin geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende, aralarında Pendik Hükümet Konağı, Pendik Metrosu, Velibaba, Harmandere ve Yayalar Sosyal Konutları, Katı Atık Getirme Merkezi, 69 park, 31 Antrenman Sahası, Esenyalı Köprüsü, Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi, Güreş Spor Kompleksi ve Skate Park, Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nün de olduğu 1 Milyar TL maliyetli 217 yatırımın resmi açılışı gerçekleştirildi. - İSTANBUL