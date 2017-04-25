Başkan Keleş Yeni Nesil Otobüsler Hakkında Bilgi Aldı

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü filosuna katılması planlanan yeni otobüslerle ilgili incelemelerde bulundu.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş "Ulaşım Master Planı" çalışmaları kapsamında şehir içi ulaşım sistemini güçlendirmek ve otobüs filosunun yenilenmesi için girişimlere başladı. Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü bünyesinde ulaşım sisteminin yenilenmesi için incelemelerde bulunan Başkan Keleş fabrikada üretimi yapılan yeni nesil otobüsler hakkında yetkililerden bilgi aldı. 12, 18 ve 22,5 metrelik faklı türlerde otobüsleri inceleyen Başkan Keleş Düzce'de şehir içi ulaşım sistemine en uygun türdeki araçların filoya katılacağını belirtti. - DÜZCE