Başkan Keleş'ten Halep'e Yardım

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Halep'e yardım götürmek üzere hazırlanan yardım TIR'ını ziyaret ederek yardımda bulundu.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Cedidiye Cami önüne kurulan ve Halep'e yardım götürmek üzere bağış toplayan yardım TIR'ına destekte bulundu. Toplanan yardım malzemeleri hakkında bilgi alan Başkan Keleş, kuru gıda, giyim ve çeşitli sağlık malzemelerinin konulduğu yardım TIR'ının en kısa sürede Suriye'ye doğru yola çıkacağını belirtti. TIR'da bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı yetkilileri ile de görüşen Başkan Keleş, Suriye'de yaşanan savaşa karşı sivil halkın ihtiyaçları için Düzcelilerin büyük bir ilgi gösterdiğini ve gerekli yardım malzemelerinin sağlandığına dikkat çekti. - DÜZCE