Başkan Keleş'ten Düzce Emniyet Müdürüne 172. Yıl Ziyareti
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Polis Teşkilatının 172’inci yıl dönümünde Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’i ziyaret etti.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Polis Teşkilatının 172'inci yıl dönümünde Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'i ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve Emniyet mensupları tarafından karşılanan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş,, Polis Teşkilatının 172'inci yıl dönümünü kutladı.
Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Keleş, "172 yıldır ülkemizin emniyeti, huzur ve refahı için canla başla çalışan polis teşkilatımızın gününü en kalbi duygularımla kutlarım." dedi. - DÜZCE
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