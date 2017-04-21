Başkan Keleş'ten Dünya Şampiyonuna Altın

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Tayland'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 58 kilogramda Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Nuray Levent'i makamında ağırladı.



Dünya Şampiyonu Nuray Levent'in ziyaretinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Halter antrenörü Yasin Aydın da hazır bulundu. Milli sporcu Nuray Levent'in başarısı ile gurur duyduklarını belirten Başkan Mehmet Keleş,'Düzce uluslar arası şampiyonalarda adından sıkça bahsettiriyor. Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz halterci Nuray Levent de, dünya şampiyonluğu gibi en üstün başarıya imza atmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi. - DÜZCE