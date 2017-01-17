Başkan Keleş, Temizlik İşçileriyle Yemek Yedi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilerle yemek yedi.



Erguvan Sosyal Tesislerindeki yemekte konuşan Keleş, belediyenin en ağır yükünün temizlik işçilerinin çektiğini söyledi.



Düzceliler adına işçilerden helallik isteyen Keleş, "Gecenin ilerlemiş saatlerinde bir çöp kamyonunun arkasında sizleri gördükçe, yaptığınız işin ne denli zor olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Belediyenin en ağır yükünü sizler çekiyorsunuz. Gücünüzün ötesinde bir gayret gösteriyorsunuz. Bu şehrin belediye başkanı olarak Düzceliler adına hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.



Yemekte, tüm işçilere atkı hediye edilen yemek, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.