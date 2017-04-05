Başkan Keleş "Savunma, Yargının Temel Unsurlarından Biridir"

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, '5 Nisan Avukatlar Günü' dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.



Başkan Keleş mesajında "Yargı sisteminin önemli bir parçası olan Avukatlarımızın hatırlanması amacı ile 1958 yılından beri 5 Nisan "Avukatlar Günü" olarak kutlanmaktadır. Savunma, yargının temel unsurlarından biridir. Savunma olmadan hak dağıtımından, yargı bağımsızlığından söz edilemez. Avukatlarımız, hakların korunmasında, adaletin sağlanmasında ve toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu yolda çaba gösteren Avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum" dedi. - DÜZCE