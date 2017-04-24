Başkan Keleş Otomatik Park Sistemlerini İnceledi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş tam otomatik otopark sistemlerinin örneklerini yerinde inceledi.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Düzce için önemli bir ihtiyaç olan otopark çözümleri için incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir, Manisa ve İzmir'e gitti. Türkiye'de ilk kez İzmir Alsancak'ta yapılan tam otomatik katlı otopark sistemini inceleyen Başkan Keleş katlı otoparkın Düzce'nin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacağına inandığını belirterek "burada işleyen sistemi yakından incelediğimizde Düzce'de de önemli bir ihtiyaç olan otopark sorununa hem yer tasarrufu sağlayan hem de kullanımı en kolay sistemi bulduğumuzu anlıyoruz. Alsancak'ta ilk kez kurulan bu sistemin sorunsuz bir şekilde çalıştığını gördük. Aynı sistemi şimdi Düzcemize kurmayı düşünüyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içince o projeyi de gerçekleştireceğiz" dedi. - DÜZCE