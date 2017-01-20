Başkan Keleş, "Karne Her Şey Değildir"

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısı için, sömestr tatili başlangıcı vesilesiyle öğrenciler için bir mesaj yayınladı. Başkan Keleş, 'Öğretim yılının ilk dönemini tamamlayıp karne almış bütün öğrencilerimizi tebrik ederim' dedi. Başkan Mehmet Keleş, karne notu kırık öğrenciler için anne babalara da seslenerek'Karne sadece bir tespittir, nottur. Öğrencinin, çocuğun başarısızlığı anlamına gelmez. Bu yüzden ailelerin karneler için çocuklarına karşı kırıcı olmamaları, yapıcı olmalarını istiyorum' dedi.



Başkan Keleş, yarıyıl tatili için mesajında şu görüşlere yer verdi"Geleceğimizin teminatı en büyük zenginliğimiz olan değerli yavrularımız, başarılı bir eğitim yılının tam ortasına geldiler. Bütün çalışmalarının, gayretlerinin sonucu olarak karnelerini alacaklar. Evlatlarını okutmak için seferber olan anne ve babaların ve fedakarca görevini sürdüren öğretmenlerimizin emeği karneyle taçlandırıldı. Yılının ilk dönemini tamamlayıp karne almış bütün öğrencilerimizi tebrik eder; hayırlı bir şekilde tatil geçirmelerini dilerim" - DÜZCE