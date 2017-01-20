Başkan Keleş Hastane Ziyaret Etti

Düzce Belediye başkanı Mehmet Keleş, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'nde tedavi gören hastaları ve refakatçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ve refakatçileri ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Başkan Keleş, hastalar ve hasta yakınlarının taleplerini dinleyerek istek ve ihtiyaçlarını sordu. Başkan Keleş, "hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hekimlerimizi ve hastane personelini de başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - DÜZCE