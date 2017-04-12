Başkan Keleş Hakkari'ye Verdiği Sözü Unutmadı

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Hakkari'de yaptığı incelemeler kapsamında öğrencilerin İstanbul'a olan meraklarına karşılık verdiği sözü unutmadı. Hakkarili çok sayıda öğrenci Düzce Belediyesi'nin misafiri olarak İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, kayyum danışmanı olarak atandığı Hakkari'de yaptığı inceleme gezileri kapsamında öğrencilerle de bir araya gelmişti. Öğrencilerin İstanbul'a olan meraklarını dile getirmeleri üzerine Başkan Keleş, Düzce Belediyesi girişimi ile İstanbul'a bir gezi düzenleyeceğine dair öğrencilere söz vermişti. Başkan Mehmet Keleş'in verdiği söz üzerine Kültür İşleri Müdürlüğü Çukurcalı öğrenciler için İstanbul'a bir gezi düzenledi. Tarihi ve turistik mekanların gezildiği etkinlikte öğrenciler İstanbul'a duydukları hayranlığı dile getirerek "gerçekten tüm dünyanın gözbebeği olmakta haklı olan İstanbul çok güzel. Bugün burada olmak bizim için bir hayalden ibaretti ancak şimdi gerçek oldu. Burası gezmekle bitirilemeyen bir yer. Burada olmaktan çok mutluyuz, bu vesile ile bize bu güzelliği yaşatan görmemizi sağlayan Düzce Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Keleş'e de teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz" dedi. - DÜZCE