Başkan Keleş'e Özel Eğitim Öğrencilerinin Ziyareti

düzce (iha) Düzce Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret ettiler.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile makamında bir süre görüştü. Öğrenciler Başkan Keleş'e kendilerinin yaptığı el ürünü eserleri hediye ettiler. - DÜZCE