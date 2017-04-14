Başkan Keleş "Daha İyi Bir Türkiye İçin Evet Diyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu öncesi, 'evet' için çalışmalarını hızlandırdı.



Çalışmalarını hızlandıran ve Metek TOKİ'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Keleş, halka "neden evet" demesi gerektiğini anlattı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "Bu referandum da devlet ve millet bütünleşecek ve Türkiye'yi istikrara götürecek. Daha iyi bir Türkiye için Evet diyoruz. Halk oylamasının sonunda aziz milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Düzce 16 Nisan'da "Evet" diyerek destek sağlayacaktır" dedi. - DÜZCE