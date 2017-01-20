Başkan Keleş Ak Partili Gençlerle Bir Araya Geldi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Başkan Keleş toplantıya katılan gençleri belediyenin yatırım ve hizmetleri konusunda bilgilendirdi.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti Düzce İl Gençlik Kollarının haftalık olarak düzenlediği yönetim kurulu toplantısına katıldı. Gençlerle gündemi değerlendiren Başkan Keleş Düzce Belediyesi yatırımları, projeleri ve hizmetleri hakkında gençleri bilgilendirdi. Gençlerin taleplerini de dinleyen Başkan Keleş, Düzce'nin gelecek vizyonunun şekillenmesinde gençlere büyük bir görev düştüğünü belirterek "yatırım ve projelerin geliştirilmesinde genç nüfusun beklentilerinin karşılanması çok önemlidir. Bu anlamda Düzce Belediyesi olarak bizler de bu konuya çok önem veriyoruz. Hizmetlerimizin gençlere ve onların isteklerine hitap etmesi için çalışıyoruz. Karşılıklı iletişim ve etkileşim sayesinde işlerimiz hem daha hızlı hem de daha verimli sonuçlar elde ediyoruz" dedi. - DÜZCE