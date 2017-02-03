Başkan Kayda Yıkım Alanında İnceleme Yaptı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, eski kamyon garajının bulunduğu alana yapılacak olan modern pazaryeri, yer altı otoparkı ve bedesten çarşısı inşaatının yapılacağı alanda başlatılan yıkım çalışmalarında incelemelerde bulundu.



Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Bedesten Çarşı Esnafları ile birlikte yüklenici firma tarafından başlatılan yıkım çalışmalarında incelemeler yapan Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde önemli bir projeye start verildiğini söyledi. Eski kamyon garajının bulunduğu 19 bin metrekarelik alana yapılacak olan modern pazaryeri, yeraltı otoparkı ve bedesten çarşısı inşaatının 400 günde tamamlanarak hizmete açılacağını belirten Başkan Kayda, Salihli Belediyesi tarafından satın alınan konteynerlere taşınan esnafları da ziyaret ederek sohbet etti. Başkan Kayda, projede inşaat alanı içinde kalarak yıkılan Bedesten dükkan sahiplerinin de tahsis edilen konteynerler sayesinde mağdur edilmediğini vurguladı. - MANİSA