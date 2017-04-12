Başkan Kayda: "Salihli'ye Kalıcı Eserler Kazandırdık"

Salihli Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturumunda konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "3 yılda kente kalıcı eserler kazandırdık" dedi.



Salihli Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturumu Belediye Meclis Başkan Vekili Sebahattin Tekdal başkanlığında, meclis toplantı salonunda gerçekleştirdi. Yoklama ile başlayan toplantıda, belediye 2016 yılı faaliyet raporu ve mülkiyeti TCDD'ye ait Zafer Mahallesi 2138 ada 15 parselde bulunan 2 bin 300 metrekarelik alanın tahsisi talepleri ele alındı. Faaliyet raporu üzerine söz alan parti grup sözcüleri, düşüncelerini ifade etti. Salihli Belediyesi olarak dolu dolu bir çalışma yılını geride bıraktıklarını ifade eden MHP Grup Sözcüsü Nuri Kaya, Salihli için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerlere göre, şehir merkezindeki mahallelerin hizmetler konusunda göz ardı edildiğini vurgulayan CHP Grup sözcüsü Mesut Ceylan ise "Spor Salonu ve fakülte binası dışında kalıcı bir eseriniz yok. Rutin belediye hizmetleri dışında önemli bir icraat yok. Geride kalan 3 yılda, taahhütte bulunduğunuz projeleri hayata geçirmenizi bekliyoruz" dedi. Salihli Belediyesine ve çalışanlarına, fakülte binası, doğalgaz ve OSB'deki çalışmalarından dolayı tebrik eden AK Parti Grup Sözcüsü Alpaslan Balcı ise "Bundan sonra da, daha başarılı bir hizmet edebilmenizi temenni ediyorum" dedi



Parti grup sözcülerinin ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, hizmette 3.yılını değerlendirdi. Belediye meclis üyelerine hizmet noktasında gösterdikleri çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengüz Ergün ile birlik içinde uyum içinde çalışıp, kente önemli hizmetler kazandırdıklarını söyledi. Başkan Kayda, "Salihli için bir ihtiyaç olan spor salonu ve Türkiye'nin 7. Ege Bölgesinin ise 2. büyük atış poligonu olan Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonunu ilçemize kazandırdık. Bu iki projemiz tamamlandı, önümüzdeki günlerde hizmete açacağız" dedi.



Salihli'nin en önemli sorunlarının başında gelen otopark sorununu çözecek olan, otopark ve modern pazaryeri inşaat çalışmalarının başladığını vurgu yapan Başkan Kayda, "Bugüne kadar hep yapacağız denilen, modern pazaryeri, otopark ve Bedesten Çarşısı projesini başlattık. Proje bir yıl içinde tamamlanıp, hizmete açılacak. Ayrıca kentimizin kanayan yaralarından birisi olan yağmur suyu projesinde ihale yapıldı. Çalışmalara start veriyoruz. Ayrıca Şüheda, Atatürk ve Avar caddelerindeki prestij çalışmaları da başlıyor" diye konuştu.



Salihli Gümüşçayi kenarında bulunan 38 bin metrekarelik alana Masal Ormanı yapılacağını belirten Başkan Kayda, "Biz Salihlimize kalıcı hizmetler kazandırmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Biz geride kalan 3 yılda, Salihli'nin ömür boyu göremeyeceği yatırımları kazandırdık, bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın konuşmasının ardından belediye 2016 yılı faaliyet raporu ele alındı. Karara CHP'li ve AK Partili meclis üyeleri çekimser kalırken, MHP'li meclis üyelerinin kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca mülkiyeti TCDD'ye ait Zafer Mahallesi 2138 ada 15 parselde bulunan 2 bin 300 metrekarelik alanın tahsisi oy birliği kabul edildi. - MANİSA