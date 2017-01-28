Başkan Kayda, Öğrencisinin Nikahını Kıydı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü yaptığı dönemde öğrencisi olan İlker Ongundağ'ın nikahını kıydı.



Uzun yıllar eğitim camiasında görev yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde Salihli Belediye Başkanı seçilen Zeki Kayda, eski öğrencisinin isteğini kırmadı. Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mehmet Ongundağ'ın oğlu İlker ve Esra'nın nikahlarını, Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle kıyan Başkan Kayda, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.



Salihli Belediyesi Nikah Salonunda kıyılan nikahta, İlker ve Esra'nın nikah şahitliğini ise Belediye Temizlik İşleri Müdürü Musa Yıldız yaptı. - MANİSA